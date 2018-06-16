Донецкий Национальный медицинский университет им. Горького подал документы в образовательный надзор РФ для прохождения аккредитации. Об этом сообщает Телеграм-канал Inside Donetsk.

Предполагается, что лицензирование вуза в России даст возможность выдавать студентам дипломы российского образца.

Сообщается, что ранее вуз выдавал своим выпускникам дипломы о высшем образовании от "ДНР", после чего молодые люди ехали в Россию, где сдавали экзамены и получали дубликаты документов, но уже российского образца.

Чтобы упростить эту процедуру ДонНМУ подал документы в Рособрнадзор РФ, чтобы пройти аккредитацию и сразу выдавать российские дипломы. Аккредитация будет действительна в течение шести лет.

Как сообщала "Страна", количество высших учебных заведений в Украине с 1991 года сократилось на 27,8% до 657.

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