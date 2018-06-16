Патриарх Варфоломей заявил, что украинцев нужно вернуть к истине и канонических рамок церкви. Об этом сообщает РИС Украины.

"Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и канонической, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот скорее стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений", - сказал православный первоиерарх во время Литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре.

Патриарх Варфоломей отметил, что долг и обязанность церкви привести Украину и Македонию "обратно к церковной правде и каноническому порядку".

"Вселенский Патриархат занимает благо целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристианский диалог, который действует "в любви и правде", - отметил Вселенский Патриарх.

Патриарх при этом не пояснил, что он имеет в виду под "возвращением к каноническим рамкам церкви". В Украине, как известно, в настоящий момент существует только одна каноническая (признанная в православном мире) церковь - Украинская православная церковь Московского патриархата.

Ранее "Страна" сообщала, что Константинопольский патриархат перенес дату Синода по автокефалии для Украины.

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