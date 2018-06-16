В субботу, 16 июня, состоится футбольный матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 в группе D между Аргентиной и Исландией.

Игра начнется в 16:00 на московском стадионе "Открытие Арена". В Украине транслировать матч будет телеканал "Интер".

Известно, что главным судьей будет поляк Шимон Марциняк.

Напомним, 14 июня в Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч-открытие чемпионата мира по футболу в России. Сборная РФ разгромила своих соперников по группе "А" - команду Саудовской Аравии со счетом 5-0.

В пятницу, 15 июня, на чемпионате мира по футболу в группе "В" прошел центральный матч дня. Чемпионы Европы, сборная Португалии в Сочи играла со сборной Испании. Матч закончился боевой ничьей 3:3.

Отметим, что на подготовку и проведение ЧМ-2018 в России потратили шесть лет и более 11 миллиардов долларов.