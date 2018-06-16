Россия отозвала из Украины секретаря Генконсульства РФ в Одессе Андрея Малакея из-за инцидента с холодным оружием в аэропорту. Об этом сообщает Цензор.

Третего секретаря Генконсульства РФ в Одессе Андрея Малакея отозвали из Украины после того, как при посадке на рейс Одесса-Минск в сумке дипломата был обнаружен предмет похожий на сюрикен - метательное оружие японских ниндзя.

1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного дипломатом обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет.

После обнаружения сюрикена, российский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.

Сообщается, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в Россию, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.

Фото: censor.net.ua

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