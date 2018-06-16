В Одессе под стенами российского Генконсульства прошла протестная акция с требованием освободить политических пленников.

Об этом сообщает "Думская".

Около 20 человек пикетировали диппредставительство с плакатами-карикатурами на тему ЧМ-2018.

На акции были представители одесского "Автомайдана", которые заявили, что мировое общество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране-агрессоре.

"Страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Мы сегодня пришли, чтобы поддержать их. Сегодня пошел 34 день голодовки Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним, нашего омбудсмена к нему не пустили", - сообщил представитель "Автомайдана" Юрий Батыр.

Активист отметил, что цель этой акции показать всему миру, что Россия - страна-террорист.

"Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности", - отметил он.

В итоге участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в "ворота РФ", перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

Фото: dumskaya.net

Ранее "Страна" сообщала, что навигатор чуть не завел в "ДНР" швейцарских болельщиков, которые ехали на ЧМ-2018.

Также болельщик из Перу растолстел, чтобы купить билет на ЧМ-2018 по инвалидности.