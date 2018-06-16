В космос отправили радиосигнал с посланием всемирно известного ученого Стивена Хокинга.

Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Сигнал был отправлен во время мемориальной службы захоронения Хокинга. После его прах захоронили между останками сэр Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в лондонском Вестминстерском аббатстве.

Слова ученого отправили помощью спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себрерос. Сигнал направили в строну в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00.

"Трансляция - это прекрасный и символический жест, который создает связь между присутствием нашего отца на этой планете, его желанием уйти в космос и его исследованием вселенной", - рассказала дочь ученого Люси Хокинг.

Она отметила, что в послании говорится о "мире и надежде, о единстве и необходимости для нас жить вместе в гармонии на этой планете".

Стивен Хокинг умер 14 марта на 77 году жизни из-за осложнения бокового амиотрофического склероза.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии простились со Стивеном Хокингом.

Также стало известно, над чем работал перед смертью Стивен Хокинг.