В России на 88-м году жизни скончался дирижер и пианист Геннадий Рождественский. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в больнице.

"Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни", - рассказал собеседник агентства.

Геннадий Рождественский - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог. Более 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность.

Рождественский популяризировал сочинения современных авторов, музыка которых в то время в СССР практически не исполнялась - Франсиса Пуленка, Пауля Хиндемита, Карла Орфа. Под управлением Рождественского состоялись премьеры в СССР балета Игоря Стравинского "Весна священная" и оперы Бенджамина Бриттена "Сон в летнюю ночь".

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