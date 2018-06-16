В России на 88-м году жизни скончался дирижер и пианист Геннадий Рождественский. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в больнице.

"Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни", - рассказал собеседник агентства.

Геннадий Рождественский - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог. Более 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. 

Рождественский популяризировал сочинения современных авторов, музыка которых в то время в СССР практически не исполнялась - Франсиса Пуленка, Пауля Хиндемита, Карла Орфа. Под управлением Рождественского состоялись премьеры в СССР балета Игоря Стравинского "Весна священная" и оперы Бенджамина Бриттена "Сон в летнюю ночь".

Как сообщала "Страна", 14 июня, умер известный российский режиссер Станислав Говорухин. По предварительным данным, причиной смерти знаменитого российского режиссера стала острая сердечная недостаточность.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!