Звонки о минировании зданий и общественных мест в Украине поступают с территории России. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, откуда идут эти сообщения. Они идут с территории Российской Федерации, наша киберполиция установила доподлинно места нахождения т.н. минеров. Мы открыли ряд уголовных производств, но эффективный результат будет тогда, когда мы сможем привлечь этих лиц, которые находятся за границей, к уголовной ответственности", - заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Полицейский добавил, что звонки о минировании носят массовый характер. Порой такие звонки поступают каждые 2-3 часа.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что у всех звонков есть общая черта - "минируют" всегда места массового скопления людей.

"Берут (лжеминеры – Прим.Ред.) где-нибудь в Краснодаре харьковский справочник "Золотые страницы", открывают раздел "бизнес-центры" и берут первые пять – вот и все", - добавил Аваков.

Ранее "Страна" сообщала, что сообщения о минировании бизнес-центров в Харькове были подписаны именем харьковского нардепа.

Также в Киеве пять станций метро открыли после звонков о минировании.