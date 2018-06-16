Генерального прокурора Юрия Луценко вместе с супругой народным депутатом Ириной заметили на итальянском курорте.

Об этом сообщает "Таблоид".

Генпрокурор вместе с женой прилетел на отдых в город Комо. Луценко засняли на фото, когда он стоял в очереди на местный фуникулер.

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что в Италию Луценко поехал с друзьями на выходные в Италию, чтобы отметить 30-ю годовщину своей свадьбы.

В целом путешествие генпрокурора продлится три дня вместе с уик-эндом.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Напомним, зимой Луценко с семьей отдохнул на Сейшельских островах. Семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.

Ранее "Страна" сообщала, что замы Луценко подтвердили, что встречались с экс-министром энергетики Ставицким в Израиле.