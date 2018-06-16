В субботу, 16 июня, в Черкассах произошел взрыв. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ НПУ в Черкасской области.

В полиции сообщили, что взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб водитель, он скончался в больнице от потери крови.

"Около 7 утра в полицию поступило сообщение, что взорвался автомобиль марки Mercedes. Владельца госпитализировали без сознания в Третью городскую больницу", - сказано в сообщении.

Местное издание "Про все" сообщает, что автомобиль Mercedes Е280 взорвался на улице Сумгаитской.

Владельцем авто был 69-летний директор ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Погибший также возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.

На данный момент на месте работают следователи, оперативники и взрывотехники. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: ch.npu.gov.ua

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