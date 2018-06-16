Полиция объявила подозрение в совершении уголовных преступлений водителю "Волги", в котором взорвалось авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и по согласованию с процессуальным руководителем объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - сообщил начальник ГУ Нацполиции столицы Андрей Крищенко.

На данный момент подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время суд его рассмотрит.

"Кроме того, по уголовным производства назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление", - отметил Крищенко.

Водителю авто грозит до семи лет лишения свободы.

Видео: npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео первых минут после взрыва Волги на Чернобыльской.

Также владельцем взорвавшейся в Киеве Волги мог быть атошник из Правого сектора.