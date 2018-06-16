В Киеве произошел курьезный случай ограбления. Вор снял с руки женщины кольцо и съел его. Об этом сообщают "Украинские новости".



Инциедент произошел в Днепровском районе столицы. В полицию поступил вызов из кафе на проспекте Гагарина. Как выяснилось, помощь полицейских понадобилась посетительнице, которую ограбили трое мужчин.

"Сначала мужчины и женщина отдыхали по разным столиками, а впоследствии они познакомились. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который завершился тем, что мужчины сняли с руки новой знакомой кольцо и отказались его возвращать. Когда узнали, что об этом инциденте стало известно полиции, один из участников конфликта проглотил украшение. Поэтому, чтобы это подтвердить, нам пришлось злоумышленника отвезти на медицинское обследование", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Двоих участников конфликта задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они - местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

По ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Задержанные дают показания следователям, готовят ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщала "Страна", в Киеве с помощью камер-видеонаблюдения оперативно задержали грабителя-мотоциклиста.

Также мы писали, что 12 июня, в Шевченковском районе Киева возле метро "Дорогожичи" неизвестный мужчина совершил попытку ограбить "Кредит Кафе".