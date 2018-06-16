Состоялась свадьба сына убитого российского политика Бориса Немцова Антона. Об этом пишет Tatler.

Сын политика женился на Анне Игнатьевой. Свадьба состоялась во Дворца бракосочетания №1 Барвиха Luxury Village.

Издание пишет, что пара познакомилась в соцсети. Антон, большой поклонник шахмат, физики (он закончил МФТИ) и кикбоксинга, увидел девушку, изучающую промышленно-гражданское строительство в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете, среди общих друзей на Facebook.

Позже между ними завязалась переписка и первое свидание, знакомство с родителями.

"Антон сегодня познакомил меня с будущей женой. Они отличная пара. Девочка умная и красивая, надо брать!" — рассказала 90-летняя бабушка жениха Дина Яковлевна.

До знакомства Анна успела поработать в МЧС Нижегородской области и пришла в "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Позже она переехала к Немцову в Москву.

Фото: tatler.ru

Ранее "Страна" сообщала, что площадь Немцова в столице США откроют в годовщину его убийства.

Также в Киеве будет сквер имени убитого российского оппозиционера Немцова.