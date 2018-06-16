В Барвихе прошла роскошная свадьба сына убитого Немцова. Фото
Состоялась свадьба сына убитого российского политика Бориса Немцова Антона. Об этом пишет Tatler.
Сын политика женился на Анне Игнатьевой. Свадьба состоялась во Дворца бракосочетания №1 Барвиха Luxury Village.
Издание пишет, что пара познакомилась в соцсети. Антон, большой поклонник шахмат, физики (он закончил МФТИ) и кикбоксинга, увидел девушку, изучающую промышленно-гражданское строительство в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете, среди общих друзей на Facebook.
Позже между ними завязалась переписка и первое свидание, знакомство с родителями.
"Антон сегодня познакомил меня с будущей женой. Они отличная пара. Девочка умная и красивая, надо брать!" — рассказала 90-летняя бабушка жениха Дина Яковлевна.
До знакомства Анна успела поработать в МЧС Нижегородской области и пришла в "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Позже она переехала к Немцову в Москву.
Фото: tatler.ru
Ранее "Страна" сообщала, что площадь Немцова в столице США откроют в годовщину его убийства.
Также в Киеве будет сквер имени убитого российского оппозиционера Немцова.