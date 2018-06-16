В сети опубликовали видео, как подростки прыгают под колеса поезда в киевском метрополитене.

Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

"Два дебила" Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате экстренная остановка и сбой движения. Как наказать таких придурков?" - пишет журналист.

Напомним, столичные подростки развлекались тем, что прыгали под поезд метро. Дети прыгали под колеса прибывающего поезда.

Никто из детей тогда не пострадал. Однако движение поезда была временно приостановлена.

Ранее "Страна" сообщала, что военнизированная охрана метро 24 мая закупила 35 комплектов спецсредств индивидуальной защиты и активной обороны за 24 618 гривен.

В комплект входят резиновая дубинка, газовый баллончик с чехлами и офицерский кожаный ремень.

Также киевское метро обновит голоса дикторов, начиная с "синей ветки".