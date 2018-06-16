В субботу, 16 июня, в Киеве ожидается гроза, которая будет сопровождаться сильным ветром, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на данные в Украинского гидрометцентра.

В столице обещают переменную облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м / с, при грозе порывы ветра 15-20 м / с, температура днем ​​25-27 °.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщала "Страна", в субботу и воскресенье на территории Украины, кроме запада и востока, ожидаются дожди и грозы.

Также мы писали, что 14 июня в Киеве, во время страшной грозы и проливного ливня погибла женщина. ЧП произошло на улице Голосеевской, 14, погибшей оказалась 34-летняя сумчанка. На потерпевшую упала ветка от дерева, которая отломалась в результате бури. Женщина скончалась на месте происшествия.