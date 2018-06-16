На Киев надвигается гроза со штормовым ветром
В субботу, 16 июня, в Киеве ожидается гроза, которая будет сопровождаться сильным ветром, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на данные в Украинского гидрометцентра.
В столице обещают переменную облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м / с, при грозе порывы ветра 15-20 м / с, температура днем 25-27 °.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Как сообщала "Страна", в субботу и воскресенье на территории Украины, кроме запада и востока, ожидаются дожди и грозы.
Также мы писали, что 14 июня в Киеве, во время страшной грозы и проливного ливня погибла женщина. ЧП произошло на улице Голосеевской, 14, погибшей оказалась 34-летняя сумчанка. На потерпевшую упала ветка от дерева, которая отломалась в результате бури. Женщина скончалась на месте происшествия.