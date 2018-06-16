Опубликованы дневники всемирно известного ученого Альберта Эйнштейна, в которых он нелестно отозвался о китайцах. Об этом сообщает "Медуза".

В 1922-23 годах он вместе с женой посетил страны Азии, после чего назвал китайцев "работящими, грязными и недалекими людьми".

Эйнштейн писал, что во время еды китайцы сидят не на скамьях, а на земле и на корточках — "как европейцы в лесу"

Физик отмечал, что даже дети в Китае ему показались бездуховными и тупыми.

"Будет печально, если эти китайцы вытеснят все остальные расы. Для таких как мы одна мысль об этом невыразимо безотрадна", - писал в дневнике ученый.

Однако в Китае столь резкие высказывания ученого не вызвали негатива. Китайские СМИ писали, что ученый посетил их страну не в лучшее время, когда она страна нищая и убогая.

"Китайцы жили под бременем голода, войны и нищеты. Как могли жители Китая в то время заслужить уважение Эйнштейна?" — написал один из пользователей китайской соцсети Weibo.

Китайское издание South China Morning Post написало, что взгляды Эйнштейна в Китае воспринимают не как расизм или узколобость, а как культурные предубеждения.

"Взгляды каждого из нас обусловлены временем, в которое мы живем", — сказано в одном из самых популярных комментариев в сети Weibo на эту тему.

Ранее "Страна" сообщала, что два письма счастья Альберта Эйнштейна продали на аукционе за миллионы.

Также ученые впервые определили массу далекой звезды благодаря теории Эйнштейна.