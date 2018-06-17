Стали известны подробности задержания родителей, которые снимали порно со своей четырехлетней дочерью. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Журналисты выяснили, что задержанные 30-летний мужчина и 29-летняя женщина – выходцы из Азербайджана. Они приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой.

Мужчина уже успел получить украинское гражданство, а девочка родилась в Украине.

"То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил", – говорит уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

На данный момент задержанные находятся в СИЗО. Суд постановил арестовать их на два месяца без права внесения залога.

Соседи задержанных отмечали, что квартиру семья с ребенком сняла несколько недель назад. Управители дома никаких жалоб на новых жильцов не получали – все было спокойно.

С пострадавшей девочкой будут работать психологи.

"Нечеловеческий способ эксплуатации совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда", – сообщил психиатр Александр Иванов.

Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая использовала свою четырехлетнюю дочку для создания порнографического видео.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшая порноактриса подала второй иск против Трампа.