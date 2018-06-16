На Донбассе временно прекратил работу контрольно-пропускной пункт "Майорское".

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ "Майорское" будет прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приблизительное время восстановления работы КПВВ "Майорское" - 18 июня.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 36 раз проводили обстрел украинских позиций ВСУ. Сообщается, что на Луганском направлении интенсивность боев значительно снизилась, однако противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

Ранее "Страна" сообщала, что в районе Майорска на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель.