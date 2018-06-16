Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться уже менее, чем через месяц - 11-12 июля. Об этом пишет The Washington Post.

Встреча может состояться на полях саммита НАТО в Брюсселе.

"Ожидается, что президент Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он приедет в Европу на саммит НАТО, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации и два дипломата, знакомые с его расписанием", - пишет газета.

Интерес Трампа к встрече с Путиным получил огласку среди сотрудников Белого дома в марте, после того, как "Кремль сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером направил ему приглашение".

По данным источников газеты, Трамп лично просил своих помощников об организации двусторонней встречи после того, как они с Путиным пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре прошлого года.

"После той встречи президент сказал, что он хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - отметил источник газеты. По его словам, в то время ключевые советники в Совете национальной безопасности Белого дома высказывались против идеи подобной встречи".

"Они решили: "Давайте подождем и посмотрим, скажет ли он об этом еще раз", сказал сотрудник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил: он может встретиться с президентом России этим летом.

"Возможно, что мы встретимся, да", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста CNN.

Также сообщалось, что Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь в организации саммита в Вене, на котором этим летом он мог бы встретиться с Дональдом Трампом.