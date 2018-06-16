На территории проведения ООС произошел конфуз с иностранными футбольными болельщиками.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Анна Домбровская.

Она рассказала, что группа футбольных болельщиков из Швейцарии ехала в Россию на ЧМ-2018 и навигатор им проложил путь через оккупированный Донецк.

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - отметила Домбровская.

Волонтер добавил, что у иностранцев в автомобиле на торпеде был размещен сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на ЧМ-2018.

"Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону", - добавила она.

Фото: facebook.com/dombrovskaya.volonter

Ранее "Страна" сообщала, что болельщик из Перу растолстел, чтобы купить билет на ЧМ-2018 по инвалидности.

Также в Украине матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 4 млн зрителей.