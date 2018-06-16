Завод "ДнепрАзот" приостанавливает работу на неопределенный срок и уходит на вынужденный простой. Об этом сообщил председатель правления "ДнепрАзота" Сергей Сидоров в Facebook.

"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено", - говорится в сообщении.

Причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей.

"У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично - перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня "ни кто виноват",это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными", - пишет глава правления "ДнепрАзота".

Также сообщается, что приказ об остановке предприятия уже подписан. Более 4 000 людей, сотрудников "ДнепрАзот", переведены на 2/3 оклада. Под угрозой также начало отопительного сезона – от "азотовской" ТЭЦ зависит целый район Каменского.





Фото: facebook.com

"ДнепрАзот"- одно из старейших предприятий в химической отрасли Украины, основано в 1938 году. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. На предприятии выпускают аммиак и карбамид, соду каустическую и жидкий хлор, соляную кислоту и гипохлоритнатрий, КМЦ различных модификаций и товары народного потребления.

Как сообщала "Страна", Фонд государственного имущества Украины дал старт большой приватизации, издав 22 приказа о принятии решений о такой продаже госпредприятий.

Также мы писали, что в конце мая на крупнейшем отечественном металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" прошли забастовки и протесты трудового коллектива. "Страна" разбиралась в подоплеке конфликта.