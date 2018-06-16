В Николаеве полиция обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом передают "Новости-N".

Труп нашли на берегу реки Южный Буг, в микрорайоне Леваневский. Погибший лежал под забором в береговой зоне.

На место происшествия прибыли полицейские с собаками. Расследуется версия убийства группой людей.

Известно, что погибшему было 36 лет. Он житель города Николаева.

На данный момент начато уголовное производство по ч.1 статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

"Знакомая погибшего рассказала, что конфликт между ними и двумя неизвестными мужчинами произошел по неизвестным причинам. По ее словам, после непродолжительной ссоры и потасовки один из незнакомцев совершил несколько выстрелов, предположительно, из оружия травматического действия. Две пули попали в грудную клетку. Мужчина скончался на месте. Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, вынуждены были лишь констатировать его смерть", - сообщили в полиции.

Фото: novosti-n.org

Ранее "Страна" сообщала, что в николаевском СИЗО обвиняемый в убийстве рецидивист зашил себе рот.

Также названы причины отравления более чем трех десятков школьников в Николаеве.