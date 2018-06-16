Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент прокомментировал заявления главы УПЦ КП Филарета об управлении украинскими лаврами.

Об этом передает "Обозреватель".

Напомним, ранее Филарет грозился отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у УПЦ после создания поместной церкви.

"Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - говорил Филарет.

Архиепископ Климент призвал не принимать эти слова всерьез.

"Прежде всего, следует учитывать, что Филарет - это уже человек в солидном возрасте, и поэтому мне не очень подходит комментировать его слова, тем более все то, что он наговорил в своем последнем интервью. Бывает, что люди немного и подзабывают в таком возрасте. Я только могу напомнить, что три украинские лавры сегодня принадлежат именно признанной всеми поместными церквями Украинской православной церкви, которая является единственной поместной церковью украинского народа. Филарет никогда не будет управлять одной из украинских лавр, - отметил священнослужитель.

Ранее "Страна" сообщала, что глава киевского патриархата Филарет назвал футбольных фанов "рабами греха".

Также Филарет рассчитывает на автокефалию уже в июле.