Президент США Дональд Трамп прокомментировал фото с саммита G7, которое стало мемом.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

На снимке Трамп сидит, скрестив руки, а с другой стороны стола стоят канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие мировые лидеры.

Фото: EPA

Трамп отметил, что СМИ неправильно поняли снимок, все перекрутив.

"У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, но лживые СМИ показывают только плохие фотографии переговорного процесса (подразумевающие гнев), где я требую вещей, о которых не попросил бы ни один другой президент США", - подчеркнул президент США.

Позже он добавил, что у него хорошие отношения с участниками саммита.

"Лживые СМИ пишут, что я не сошелся с другими лидерами на саммите G7 в Канаде, - написал американский президент. - Еще раз, это неправда!" - акцентировал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что сеть заполонили фотожабы на фото лидеров G7, обступивших Трампа.

Также Трамп вновь раскритиковал Трюдо и Европу после саммита G7.