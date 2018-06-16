Трамп назвал неудачным фото с саммита G7, которое стало интернет-мемом
Президент США Дональд Трамп прокомментировал фото с саммита G7, которое стало мемом.
Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
На снимке Трамп сидит, скрестив руки, а с другой стороны стола стоят канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие мировые лидеры.
Фото: EPA
Трамп отметил, что СМИ неправильно поняли снимок, все перекрутив.
"У меня отличные отношения с Ангелой Меркель, но лживые СМИ показывают только плохие фотографии переговорного процесса (подразумевающие гнев), где я требую вещей, о которых не попросил бы ни один другой президент США", - подчеркнул президент США.
Позже он добавил, что у него хорошие отношения с участниками саммита.
"Лживые СМИ пишут, что я не сошелся с другими лидерами на саммите G7 в Канаде, - написал американский президент. - Еще раз, это неправда!" - акцентировал Трамп.
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Ранее "Страна" сообщала, что сеть заполонили фотожабы на фото лидеров G7, обступивших Трампа.
Также Трамп вновь раскритиковал Трюдо и Европу после саммита G7.