В субботу утром в зоне ООС в Донецкой области принудительно посадили легкомоторный самолет с двумя мужчинами на борту. 

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"16 июня, около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом пункт управления противовоздушной обороны. Летательный аппарат Х-32 "Бекас" принудили к посадке. Руководили легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений ОС", - говорится в сообщении.

Пилоты и самолет передан в отдел Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

 

Фото:facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", штаб ООС констатирует снижение интенсивности боев на луганском направлении.

Также сообщалось, что полицейские открыли огонь по автомобилю, чей водитель решил прорваться на Донбасс.

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