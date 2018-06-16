Штраф за парковку в неположенном месте обойдется в свыше одну тысячу гривен. Об этом сообщает пресс-служба ККГА.

"Для безответственных водителей могу сказать: оставить свое авто в неположенном месте будет стоить более 1 тыс. грн. Я напомню, в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более 6 тыс. К концу года их будет больше 10 тыс. И они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы будем использовать все ее возможности", - предупредил мэр столицы Виталий Кличко.

Новый закон о парковках вступит в силу через три месяца. На данный момент в Киеве разрабатывают новую систему парковки. В том числе - в центре города. Также планируется ввести специальные льготы для водителей, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя свое авто на перехватывающих парковках.

"Мы делаем перехватывающие парковки у станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свой автомобиль на такой автостоянке, будет или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще пользоваться им бесплатно", - добавил Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что у Кличко показали, где в центре Киева разрешено парковать автомобили.

Также в Киеве ограничили движение в районе Михайловской площади и убрали парковки.