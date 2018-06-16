Под Новомосковском грузовик сорвался с моста и рухнул на железнодорожные пути. Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

ДТП произошло вечером, 15 июня, на на трассе "Киев-Луганск-Изварино".

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что ориентировочно водитель грузового автомобиля "IVECO", госномер АР 1988 ЭИ, гражданин 1962 года, не справился с управлением, в результате чего автомобиль упал с автомобильного моста на железнодорожные пути. Тем самым перекрыв 2 пути на перегоне "Самаровка-Новомосковск". Возникла задержка железнодорожного транспорта. Водитель доставлен каретой скорой помощи в ЦРБ города Новомосковск", - рассказали спасатели.

Для устранения фуры с ж/д путей привлекли технику 195 понтонно-мостового отряда Минобороны.

Всего для для ликвидации последствий аварии привлечено 30 человек и 7 единиц техники.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что водитель группы Ріаnобой попал в ДТП на трассе Киев–Чоп.

Также нардеп Шахов попал в серьезное ДТП ночью под Полтавой.