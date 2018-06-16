В субботу, 16 июня, началась церемония прощания с российским режиссером Станиславом Говорухиным.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Церемония проходит в московской Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве.

Сообщается, что около гроба с телом в центре храма лежат венки, в том числе от президента РФ Владимира Путина, администрации главы государства, министерства культуры, Фонда кино, деятелей культуры и искусства и других.

Также проститься с Говорухиным пришли депутаты Госдумы и глава "Мосфильма" Карен Шахназаров.

После церемонии прощания в храме пройдет отпевание. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Ранее "Страна" сообщала, что в санатории "Барвиха" умер знаменитый режиссер Станислав Говорухин.

Также Стала известна причина смерти российского режиссера Станислава Говорухина.