Россия за короткое время резко сократила объем вложений в гособлигации США.

Об этом сказано в данных опубликованных Минфином США.

Всего в период с марта по апрель Россия сократила объем вложений в ценные бумаги казначейства США с 96,1 до 48,7 миллиарда долларов. В итоге РФ упала с 16 на 22 место в общем списке иностранных государств-инвесторов в американские госбумаги.

Добавим, что американскими гособлигациями владеют Центробанк и различные российские коммерческие банки. Самое большое вложение России в ценные бумаги США произошло в октябре 2010 года, они составили 176,3 миллиарда долларов. Тогда Россия занимала восьмое место в общем списке.

Отметим, что первую строчку занимает Китай, который владеет гособлигациями США на сумму около 1,2 триллиона долларов. На втором и третьем местах находятся Япония (1,03 триллиона долларов) и Ирландия (300,4 миллиарда долларов).

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ проиграл суд держателю еврооблигаций Приватбанка.

Также нардеп от БПП за месяц скупил гособлигаций на 400 млн.