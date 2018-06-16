Президент США Дональд Трамп на саммите стран "Большой семерки" (G7) шокировал участников резкими заявлениям в адрес других стран. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника ЕС.

В частности, во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма, Трамп внезапно заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.

"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", - сказал американский лидер.

Кроме того, при обсуждении миграционного вопроса в Европе Трамп, обращаясь к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, заявил: "Синдзо, у вас нет этой проблемы, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и вы останетесь без работы очень скоро".

Главу Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера Трамп, в свою очередь, назвал "жестоким убийцей" за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений.

Как пишет Wall Street Journal, на встрече "чувствовалось раздражение ситуацией Трампом, но при этом все стороны старались оставаться прагматичными и спокойными".

Страны G7 на саммите, который проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек, чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов.

Сам Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение. По его итогам стороны согласовали коммюнике, первоначально Трюдо заявил, что его согласовали все страны, позже документ обнародовали. Однако Трамп, отправившись в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают этот документ.

Как сообщала "Страна", Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, и спросил, зачем поддерживать "коррумпированную Украину.