Украинцы начали снимать свои гривневые депозиты с банковских счетов, потеряв надежду на депозитные заработки. Об этом сообщает UBR.

Так по итогам мая 2018 года объем вкладов населения в банковской системе сократился на 1,1%, и зафиксировался на уровне 248,2 млрд. грн.

Также валютные вклады населения уменьшились на 0,6%, до 8,5 млрд долларов.

Совсем иная ситуация наблюдается в корпоративном сегменте. В прошлом месяце объем гривневых депозитов корпораций подрос на 3,3% (до 258,9 млрд. грн.), валютных — на 1% (до 5,1 млрд долларов).

Гривневая доходность корпоративных вкладов за май подросла на 0,1% годовых и достигла 11,4%, а валютная поднялась на 0,2% (до 2,3% годовых).

Добавим, что рост замечен также в сфере кредитования. Но кредиторы главным образом делают ставку на финансирование населения, где царят лишь дорогостоящие займы.

Отмечается, что гривневый кредитный портфель украинских предприятий за прошлый месяц подрос на скромные 0,4%, и зафиксировался на уровне 476,6 млрд. грн.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы стали брать меньше кредитов.

Также доля плохих кредитов пяти крупнейших бизнес-групп Украины достигла 93%.