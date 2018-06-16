Сегодня, 16 июня, наступает третий день Мундиаля. Вчерашний день закончился грандиозной игрой в Сочи - Португалия и Испания сыграли зрелищный матч и обе ушли с поля непобежденными с боевой ничьей и счетом 3-3.

Кроме того, Иран одержал победу над Марокко, а Уругвай - над Египтом. Полную хронику второго дня ЧМ-2018 можно прочитать на "Стране".

Сегодня же состоится сразу четыре игры. Расписание на 16 июня выглядит так: в 13:00 Франция в Казани сыграет с Австралией. В 16:00 на стадионе "Спартак" в Москве сойдутся Аргентина с Исландией.

Вечером, в 19:00 Саранск примет матч между Данией и Перу. А в Калининграде в 21:00 Хорватия поборется с Нигерией.

Расписание ЧМ-2018 на 16 июня

"Страна" следит за событиями Мундиаля 16 июня.

9:35 Расписание всех матчей и положение команд - в обзоре "Страны".

9:20 Болельщик из Перу - сборная этой страны играет сегодня вечером против Дании - попал на Чемпионат мира неожиданным способом. Он специально получил инвалидность, чтобы купить льготные билеты без очереди. Для этого ему пришлось очень сильно поправиться. Готовился за три месяца, доводя индекс массы тела до "инвалидных" значений - но билет получил.