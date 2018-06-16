В Ивано-Франковске полиция расследует инцидент с обнаженным выступлением группы "Хамерман Знищує Віруси" на фестивале Porto Franko.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Борис.

"Руководителей ПортоФранко вызывают в полицию за вчерашний эпатажный концерт "ХЗВ" с носком на члене. Хулиганка - статья 296 ч.2 УК, до 5 лет тюрьмы. Зарегистрировали производства. К тому же мэр заявил, что место скандального концерта освятят. Некое соревнование городских сумасшедших. Вирусы не сдаются",- написал он.

Источник в полиции сообщил, что организаторы концерта могли бы заранее предупредить о скандальности группы.

"Есть понимание, что это было коммерческое мероприятие. Но то, что будет раздаваться мат на пол центра Ивано-Франковска, думаю, организаторы знали и могли это опередить", - рассказал "Галке" один из руководителей полиции Прикарпатья.

Фото: facebook.com/sergiy.boris

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить место выступления украинской группы "Хамерман Знищує Віруси". Музыкальный коллектив 14 июня в рамках фестиваля Porto Franko вышел на сцену практически обнаженной - артисты едва прикрыли половые органы.

Ранее "Страна" сообщала, что организаторов фестиваля в Ивано-Франковске, где выступили почти голые артисты, вызвали в полицию.