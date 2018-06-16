За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 36 раз проводили обстрел украинских позиций ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

На Луганском направлении интенсивность боев значительно снизилась, однако противник снова сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

На Дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения ОС сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили сепаратистам и подавили его огневые точки.

На Донецком направлении противник обстреливали позиции Авдеевки и Марьинки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что командующий ООС не исключил применение авиации на Донбассе.

Также в штабе ООС опровергли заявление "ЛНР" о расстреле маршрутки под Луганском.