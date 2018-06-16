В субботу, 16 июня, центр Киева перекроют из-за шоу байкеров. Об этом сообщает центр организации дорожного движения Киева в Facebook.

"В рамках проведения Федерацией мотоциклетного спорта байкерского шоу перекрытие улицы Крещатик на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости для движения автотранспорта начнется раньше - в 12:00", - сказано в сообщении.

Отметим, что массовые мероприятия могут пройти на острове Муромец.

Для обеспечения шоу планируется установка информационных табло и направляющих водоналивных блоков в районе съездов с Северного моста на Труханов остров.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев-Одесса ограничили движение транспорта.

Также в Киеве ограничили движение в районе Михайловской площади и убрали парковки