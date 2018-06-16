Дональд Трамп привлек экс-сотрудников компании Cambridge Analytica к президентской кампании в 2020 году. Об этом сообщает агентство АР.

Сообщается, что некоторые бывшие сотрудники теперь работают в компании Data Propria, деятельность которой аналогична работе Cambridge Analytica в 2016 году. Возглавил новую фирму Мэтт Ожковски, ранее возглавлявший аналитическую работу в Cambridge Analytica.

Ожковски лично подтвердил, что несколько человек продолжили работу в сфере консалтинга. Он добавил, что в 2018 году Data Propria возьмется за политическую кампанию в интересах Республиканского национального комитета.

Однако он не комментировал участие в подготовке переизбрания Трампа в 2020 году.

Напомним, компания Cambridge Analytica, причастная к скандалу вокруг использования личных данных пользователей социальной сети Facebook, прекращает свою деятельность.

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook изменит настройки приватности пользователей из-за скандала с Cambridge Analytica.