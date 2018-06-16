Болельщик сборной Перу пошел на крайние меры, чтобы воочию поболеть за свою любимую команду на чемпионате мира 2018 года в России. Для этого он придумал хитрый план, пожертвовав своим здоровьем – за три месяца до старта ЧМ-2018 он набрал 25 лишних килограмм и добился статуса человека с инвалидностью, что позволило ему приобрести билет специальной категории, передает infobae.com.

"Билеты были проданы почти сразу же, но я не мог пропустить чемпионат мира. Я болею за сборную Перу дольше, чем за свой клуб – "Университарио". Я был на всех матчах квалификации, даже когда на игру против Эквадора собралось всего 20 тысяч болельщиков. Я поклялся себе, что поеду в Россию. Единственные билеты, которые остались на сайте ФИФА, – это билеты для инвалидов. Я ознакомился с условиями, при которых их можно приобрести: такие билеты доступны колясочникам, женщинам с какими-то личными проблемами и людям с ожирением, то есть с индексом массы тела более 35. Мой индекс на тот момент составлял 30, и я подсчитал, что мне нужно набрать еще 25 килограммов. Сначала я купил билеты, а затем начал толстеть. Я ел много углеводов, у меня было впереди 3 месяца, чтобы предоставить справку о медицинском ожирении. К счастью, я успел выполнить условия, и ФИФА одобрила мою заявку", – рассказал Мигель

На групповом этапе сборная Перу сыграет с Данией, Францией и Австралией. Поединок против датчан состоится в субботу, 16 июня.

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