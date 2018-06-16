В Мюнхене неизвестный бросился с ножом на людей в квартире. Есть погибший
В Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб, сообщает TZ Online.
Отмечается, что нападение произошло в квартире жилого дома. Одна женщина скончалась от полученных ранений, также были ранены еще одна женщина и подросток. Подозреваемый был арестован полицией в 20:18 по местному времени на Линдвурмштрассе.
Отмечается, что он, скорее всего, был знаком с жертвами.
Как сообщала Страна, полиция знала напавшего с ножом на прохожих в Париже выходца из Чечни и арестовала его родителей.
Ранее на улицах Гааги мужчина с ножом порезал троих людей. В результате атаки один человек погиб и еще восемь получили ранения. Полицейские застрелили нападавшего.
В Китае мужчина с ножом напал на школьников, погибли семеро детей.
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