В Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб, сообщает TZ Online.

Отмечается, что нападение произошло в квартире жилого дома. Одна женщина скончалась от полученных ранений, также были ранены еще одна женщина и подросток. Подозреваемый был арестован полицией в 20:18 по местному времени на Линдвурмштрассе.

Отмечается, что он, скорее всего, был знаком с жертвами.

Как сообщала Страна, полиция знала напавшего с ножом на прохожих в Париже выходца из Чечни и арестовала его родителей.

Ранее на улицах Гааги мужчина с ножом порезал троих людей. В результате атаки один человек погиб и еще восемь получили ранения. Полицейские застрелили нападавшего.

В Китае мужчина с ножом напал на школьников, погибли семеро детей.