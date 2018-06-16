Генеральная ассамблея ООН обсудит 22 июня предложенную Республикой Молдова резолюцию о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Приднестровского региона.

Об этом на брифинге в Кишиневе заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"Секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием "Вывод ОГРВ (Ограниченная группа российских войск – Прим. Ред.) с территории Республики Молдова". Уже десять стран-членов ООН подписались под резолюцией в качестве соавторов, и мы ожидаем, что остальные члены ООН поддержат нашу инициативу", - сообщил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, "вывод российских войск из Приднестровского региона может стать важным шагом в активизации переговоров по Приднестровскому урегулированию и в сближении двух берегов Днестра".

Ульяновский напомнил при этом, что речь идет о выводе Ограниченной группы российских войск (около 1400 человек), а не о российских миротворцах в Зоне безопасности на Днестре (около 400 военнослужащих).

Как сообщалось, летом 2017 года Молдова обратилась в ООН с требованием о включении в повестку дня Генеральной ассамблеи вопроса о полном и безоговорочном выводе российских войск и вооружения с территории Приднестровского региона.

Как известно, помимо расквартированной в Приднестровье Ограниченной группы российских войск, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района еще с советских времен хранятся свыше 20 тысяч тонн боеприпасов.

Как сообщала "Страна", Вашингтон увидел важные шаги вперед для урегулирования конфликта в Приднестровье.

Ранее стало известно, что Молдова хочет взыскать миллиарды долларов с России за оккупацию Приднестровья.

В 2017 году в ООН отложили просьбу Молдовы рассмотреть вывод войск России из Приднестровья.