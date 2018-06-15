Киевский городской голова Виталий Кличко поручил председателям райадминистраций до 2 июля осуществить обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых брошенных автомобилей после взрыва в "Волге " на улице Чернобыльской.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В соответствии с отдельным поручением председатели РГА должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления таких транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года. Ответственным на уровне городской администрации определен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев", - отмечает пресс-служба.

Глава Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко, говорится в сообщении, уже провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений администрации из указанного вопроса и поручил немедленно начать обследование балансовых территорий.

Как сообщалось, 14 июня в результате взрыва авто в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы в "Охматдет". Сообщение о взрыве на ул. Чернобыльской в Святошинском районе поступило в 16.42.

Полицейские установили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже длительное время был припаркован возле одного из домов.

Предварительно выяснено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, поэтому залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

Как сообщала "Страна", после кровавого взрыва "Волги" с детьми в Киеве полиция нашла осколки гранаты.

Стало известно, что у мальчика сквозное ранение в живот, три девочки иссечены осколками.

Ранее появилось видео первых минут после взрыва Волги на Чернобыльской. 18+