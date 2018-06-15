Поздним вечером пятницы, 15 июня состоялся третий матч игрового дня чемпионата мира по футболу в России. Действующие чемпионы Европы португальцы в Сочи играли против сборной Испании.

Счет был открыт уже на 4-й минуте матча. Хосе Игнасио сбил Криштиану Роналду в своей штрафной и легенда Португалии спокойно реализовал вернейший пенальти - 1:0.

Испания отыгралась в самой середине тайма. Диего Коста, фактически, в одиночку обыграл центральную защиту португальцев и пробил в дальний угол ворот - 1:1!

Под занавес первой 45-минутки Португалия снова вышла вперед. После очередной контратаки Криштиану Роналду казалось бы легко пробил по центру ворот Испании попал в колено Де Хеа, от которого мяч рикошетом улетел в правый от вратаря угол испанских ворот - 2:1.

Отметим, что Испания владела игровым преимуществом. Во втором тайме это вылилось в два гола в течение 4 минут.

На 54-минуте навес со штрафного на дальнюю штангу принял Бускетс, точно головой отпасовавший буквально на линию португальских ворот. Именно туда параллельно бежал Диего Коста, который вбил круглого в сетку ворот Португалии и сравнял счет - 2:2.

На 58-й минуте Хосе Игнасио (Начо) мощнейшим ударом из-за пределов штрафной попадает в правую от вратаря Португалии штангу, от которой круглый полетел в противоположный угол ворот Руи Патрисиу - 2:3.

Однако, Криштиану Роналду и в третий раз. На 88-минуте встречи он ювелирно исполнил штрафной, поразив правую от себя девятку испанских ворот. Ничья - 3:3!

"Страна" вела онлайн-репортаж матча в Сочи и дневник второго дня чемпионата мира в России.

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