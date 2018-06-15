17 июня, в Украине будут отмечать День медицинского работника. И.о. министра здравоохранения доктор Уляна Супрун призвала медицинских работников делиться своими историями в социальных сетях, отмечая их хештегом #моєрішення.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

“Помню долгий путь, чтобы принять #моєрішення стать врачом-радиологом. Оно не пришло, словно молния - утром проснулась и поняла. Я долго шла к этому выбору и он был осознанным. Медики знают, что нагрузка во время учебы - невероятная. Сон по 5-6 часов, во время экзаменов - 2 часа. Когда переходили в интернатуру, то думали, что хуже уже быть не может, но стало еще хуже. Тогда мы могли не спать и 36 часов подряд", - написала Супрун.

По мнению и.о. министра здравоохранения, самое лучшее в работе медика - возможность помочь кому-то прожить здоровее, дольше, качественнее.

"Однако важно, чтобы это решение было принято взвешенно и ответственно. Не потому, что есть родственники или знакомые в медицине, не потому, что родился с какими-то эфемерными "золотыми руками", не ради денег или признания, а прежде всего хочешь помогать, служить людям. Только тогда оно приносит пользу", - отметила Супрун.

Как сообщала "Страна", Супрун объяснила, как украинцам нужно разговаривать со своими детьми.

Мы писали, что Супрун заявила, что все врачи к 2024 году должны получить лицензии.

Ранее Супрун разгромила лечебные свойства соды, перекиси водорода и расторопши.