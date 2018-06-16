В Конгрессе США предлагают увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона на $70 млн.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США в Facebook.

"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", где средства, которые предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме $250 млн. Данная сумма на $50 млн превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в представленном в указанном комитете проекте "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год" смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств определена в сумме $441 млн, что более чем $20 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

"Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет $691 млн, что более чем $70 млн больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года", – сказано в сообщении.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержанные Сенатом и подписаны президентом США.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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