В Кривом Роге возле больницы обнаружили мертвую девушку без одежды. Это уже второе убийство девушки в Кривом Роге за две недели.

Как передает портал Кривого Рога, обстоятельства смерти устанавливают.

Тело отправили на экспертизу.

"Примерно две недели назад в городском парке было обнаружено тело молодой девушки. Но пока связывать эти два убийства мы не можем, поскольку нет заключения экспертов", - говорят в полиции Днепропетровской области

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

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