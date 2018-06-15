Депутат Тернопольского горсовета от ВО "Батькивщина" Владимир Гринда во время заседания сессии 15 июня потребовал запретить в городе продавать нижнее белье во время религиозных праздников.

Об этом пишет Zaxid.net.

К такому шагу депутата подтолкнуло то, что во время Зеленых праздников (Троицы - Прим. Ред.) он увидел на тернопольской улице торговые "точки", где торговали нижним бельем.

"В государстве есть принятые государственные праздники, которые обязывают по всей государстве их праздновать. Зеленые праздники входят в тех же государственных праздников. Иду я по улице 15 апреля на Зеленые праздники. Восемь торговых палаток всего-на-всего открыты – трусы продают, лифчики. ...Но, чтобы на Зеленые праздники и на светлый понедельник люди открыли и продавали трусы... Это перегиб", – заявил депутат.

Владимир Гринда попросил, чтобы мэрия подготовила документ, который бы запретил продавать нижнее белье во время праздников.

"У меня такое обращение, чтобы в решении исполкома, или какое-то предупреждение владельцам рынков, чтобы хотя бы уже на такие вопиющие праздники, тем более, что это государственные праздники...Ибо, если бы такое было в Германии, то в Германии моментом владелец бы улетел, за ним бы задымилось. Хоть предупреждение, чтобы такие вещи больше не делались", – добавил Владимир Гринда.

Мэр пообещал обратиться в управление торговли горсовета, чтобы подготовить обращение к тернопольским предпринимателям с просьбой не торговать во время праздников.

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