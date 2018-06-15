Свыше 400 возгораний пришлось тушить пожарным Израиля после того, как палестинцы сектора Газа запустили в сторону еврейского государства воздушных змеев со взрывчатыми веществами, сообщает в пятницу израильская газета Haaretz.

"Мы затратили много денежных средств (для борьбы с этой проблемой - Прим. Ред), общий объем которых составил от 1,7 млн до 2 млн шекелей (около $550 тыс. - Прим. Ред) и стал дополнением к обычным бюджетным расходам. Речь идет о тысячах часах работы пожарных из разных районов страны, которые прибыли (в районы близ сектора Газа - Прим. Ред) в качестве подкрепления", - приводит издание слова одного из сотрудников пожарной службы Деди Симчи.

При этом он предупредил, что угроза возгораний из-за нового запуска змеев с взрывными устройствами сохраняется. По словам Симчи, "важно, чтобы все сообщества в Израиле узнали больше о подготовке к возможным возгораниям".

Накануне израильская газета Times of Israel сообщила, что палестинцы из сектора Газа угрожали запустить в пятницу 5 тыс. воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывными устройствами в сторону территории Израиля в связи с завершением священного месяца Рамадана.

На пресс-конференции в лагере беженцев в центральной части сектора Газа представители группы палестинцев, которая регулярно занимается запуском воздушных змеев в сторону Израиля, заявили, что увеличат количество атак в честь завершения Рамадана.

Как сообщала "Страна", Израиль начал строительство морского забора из проволоки и бетона, чтобы отгородиться от сектора Газа.

Мы писали, что Могерини заявила, что только сосуществование Палестины и Израиля ведет к миру на Ближнем Востоке.

Ранее Иерусалим раскритиковал сборную Аргентины за отказ от матча с Израилем из-за угроз палестинцев.