Соорганизаторов фестиваля Porto Franko в Ивано-Франковске, на котором группа "Хамерман уничтожает вирусы" вышла на сцену почти голой, вызвали в полицию на допрос.

Об этом соорганизатор фестиваля Роман Григорьев сообщил "Громадському".

"Страна" уже писала, что 15 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы".

"Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы конечно за проведение мероприятий, но не таких!", - добавил он.

Фото: hromadske.ua

"Хамерман Уничтожает Вирусы" - украинский музыкальный коллектив, основанный в 1996 году в городе Сумы.

Сейчас в его состав входят два музыканта - Владимир Пахолюк (вокал, тексты) и Альберт Цукренко (вокал, музыка).

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