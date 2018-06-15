Сегодня, 15 июня Херсонский городской суд дал разрешение следствию взять на экспертизу биологические образцы у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Об этом рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", - сказала Тихончик.

Она также сообщила, что в понедельник состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества.

15 мая 2018 года Кирилла Вышинского задержали в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил поддержки у России.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат рассказал об условиях содержания Кирилла Вышинского.

Также главреда РИА Новости Украина Вышинского доставили в суд Херсона - адвокат.