Как в Москве болеют на ЧМ-2018. День второй. Фото. Видео
В пятницу, 15 июня в России болельщики, которые прибыли в Москву со всего мира наблюдают за вторым днем чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Повод для радости есть у любителей футбола из Ирана, чья команда сегодня одолела Марокко.
Фото: Страна
Видео: youtube.com/Страна.ua
А вот так ждет результата матча в Сочи испанский фанат.
Фото: Страна
Так российский болельщик рассказал о подготовке столицы к чемпионата мира по футболу.
Видео: youtube.com/Страна.ua
"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит второй день Мундиаля. Москва живет футболом.
Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.
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