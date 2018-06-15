В пятницу, 15 июня в России болельщики, которые прибыли в Москву со всего мира наблюдают за вторым днем чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Повод для радости есть у любителей футбола из Ирана, чья команда сегодня одолела Марокко.

Фото: Страна

Видео: youtube.com/Страна.ua

А вот так ждет результата матча в Сочи испанский фанат.

Фото: Страна

Так российский болельщик рассказал о подготовке столицы к чемпионата мира по футболу.

Видео: youtube.com/Страна.ua

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как проходит второй день Мундиаля. Москва живет футболом.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.