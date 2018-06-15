Президент США Дональд Трамп считает очень жесткой и нечестной меру пресечения в виде заключения под стражей для бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта.

Об этом Трамп написал в Twitter в пятницу.

"Вау, что за жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт главарь мафии. А что насчет Коми (бывшего главы ФБР Джеймса Коми - Прим. Ред.) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон, оппонента Трампа на выборах - Прим. Ред.), и всех других? Очень нечестно!" - написал он.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Американские федеральные судебные власти в пятницу решили взять под стражу Пола Манафорта. Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Перед тем как судья Эми Берман Джексон отменила помещение Пола Манафорта под домашний арест, команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила судье, что Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу.

Ранее "Страна" сообщала, что в деле Манафорта суд обязал назвать европейских политиков, связанных с кампанией Януковича.

Также окружной суд Вашингтона выдвинет новые обвинения против Пола Манафорта - The Washington Examiner.